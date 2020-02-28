Hitler parodisi yüzünden işten kovulmuştu! Mahkeme kararını verdi

Scott Tracey isimli çalışan, Hitler’in son günlerini anlatan Downfall filmindeki popüler bir sahneyi BP’nin ücret müzakerelerindeki tutumunu eleştiren repliklerle değiştirerek kapalı bir Facebook grubunda paylaştı.

BP, “son derece rahatsız edici ve uygunsuz” olarak gördüğü videodan sonra Tracey’i işten kovdu. Ancak Tracey, kimseyi rahatsız etmek istemediğini ve videonun mizahi olduğunu, BP yönetiminden de kimseyi tanımadığını savunarak dava açtı.

Tracey önce davayı kaybetti, ancak temyiz kararında parodinin BP yöneticilerini Nazilere benzetmesinin mantıksız olduğuna hükmedildi.

Filmdeki meşhur sahnede Hitler, kötü giden savaşın ortasında generallerini etrafına toplayarak hararetli bir şekilde konuşuyor. Filmdeki bu sahne, herhangi bir konuda altyazı eklenerek binlerce kez parodi malzemesi olmuştu.