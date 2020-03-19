Hokkaido’da acil durum kaldırıldı, kontroller gevşetiliyor

NHK’nin açıklamasında uzmanlar ülkenin salgın görmemiş bölgelerinde kontrollerin gevşetilmesini önerdi.

Bulaşıcı hastalık uzmanlarının bugün yapacağı toplantıda koronavirüs salgınından en kötü etkilenen bölgelerde kontrollerin devam ettirilmesini önermeleri beklenirken diğer yerlerde okulların yeniden açılabileceği, spor etkinliklerinin yeniden başlayabileceği belirtildi.

Bu arada Tokyo Paralimpik Oyunları’nı ertelemeyen Japonya, bu kararında geri adım atmayacak gibi görünüyor.

Organizatörler 24 Temmuz’da başlaması planlanan oyunların zamanında başlayacağını duyurmuştu. Koronavirüsün tüm dünyada hızla yayılması nedeniyle spor dünyası bu karara tepki göstermiş ancak bugüne kadar Japonya kararından geri adım atmamıştı.

Hokkaido’da yeni aşamaya geçildi

Bu arada salgının yaygın görüldüğü Hokkaido’da bugün acil duruma son verildi.

Hokkaido valisi Naomichi Suzuki yaptığı açıklamada “Acil durum bildirimini 19 Mart’ta koronavirüs enfeksiyonlarının krizinin üstesinden gelmek için yeni bir aşamaya geçeceğimiz için sonlandıracağız” dedi.

Son rakamlara göre Japonya’da toplam 924 koronavirüs vakası tespit edilirken 33 kişi yaşamını yitirdi. 47 eyaletin 22’sinde koronavirüs vaka sayısı 5’in altında.