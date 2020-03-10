Hollanda Kralı Endonezya’dan özür diledi

Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima, Endonezya’ya ziyaretleri kapsamında, Bogor kentindeki Başkanlık Sarayı’nda Devlet Başkanı Joko Widodo ve eşi Iriana Joko Widodo ile bir araya geldi.

Kral Alexander, Widodo ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Endonezya’nın bağımsızlık mücadelesinde Hollanda Krallığı’nın sömürge amacıyla uyguladığı “aşırı şiddet olayları” için özürlerini iletmek istediğini belirtti.

Alexander, ”Yaşanan olaylardan etkilenen ailelerin acı ve üzüntülerinin bugüne dek devam ettiğinin tamamen farkındayım.” ifadelerini kullandı.

Endonezya’nın bağımsızlık tarihi

Endonezya, Pasifik Savaşı’nın sona ermesinin ardından dönemin siyasi lideri Sukarno ve yardımcısı Muhammed Hatta’nın 1945’te radyodan okudukları bildirgeyle bağımsızlığını ilan etti.

Hollanda Krallığı, Sukarno’nun bağımsızlık ilanını tanımadığı gibi sömürge yönetimini devam ettirmek amacıyla Cava ve Sumatra adalarına asker çıkardı. Krallık askerleri, sivil halka karşı yaptıkları katliamlarla savaş suçu işledi. Bazı şehirlerde süren çatışmaların ardından Hollanda ve Endonezya arasında başlayan barış görüşmeleri 27 Aralık 1949’da Hollanda Krallığı’nın yeni devletin bağımsızlığını tanımasıyla sonuçlandı.

İslamiyet’in Müslüman tüccarlar tarafından yayıldığı Endonezya, 1511’de Portekiz tarafından işgal edilerek sömürge altına girdi. Ülke daha sonra İspanya, Hollanda ve İngiliz sömürgesi oldu.