Hükümetten o ilaca izin çıktı! Tedavide kullanılacak

Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Kararnamesi’nde sıtma tedavisinde kullanılan klorokinin, doktor kontrolünde korona virüsü tedavisinde de kullanılacağı aktarıldı. Fransa hükümeti, klorokinin ihracatını yasakladı.

Ülkede, Covid-19’un tedavisinde klorokinin kullanımını savunanlardan Marsilya’daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult, Twitter’dan yaptığı açıklamada, bu karardan dolayı Sağlık Bakanı Olivier Veran’a teşekkürlerini iletti.

Dr. Raoult, klorokini yeni tür korona virüsüne yakalanan 24 kişide test etmiş, hastaların yüzde 75’i de iyileşmişti. Fransız ilaç şirketi Sanofi tarafından yapılan açıklamada, klorokinin 300 bin dozunun virüse karşı kullanılacak aşının geliştirilmesine katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, klorokinin korona virüsü tedavisinde kullanılabileceğini söylemişti. Klorokin isimli ilaç, Nijerya’da üç kişinin zehirlenmesine yol açmıştı.

Arizona’da ise, akvaryumları temizlemek için de kullanılan ilacı aldıktan sonra 60 yaşlarında bir adam öldü.