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Huzurevinde sağlık taraması: 35 pozitif vaka!
Bayburt'taki bir huzurevinde yapılan sağlık taramasında 27'si huzur evi sakini, 8'i kurum personeli 35 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Konuyla ilgili Bayburt Valiliği’nden yapılana açıklamada, “Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 26.04.2020 Pazar günü gerçekleştirilen genel sağlık taraması doğrultusunda elde edilen ilk bulgulara göre 27’si huzur evi sakini, 8’i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmış olup idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.
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