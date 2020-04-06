İBB ihtiyaç sahiplerine kavurma gönderecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uygulamanın hem hayvancılık, tarım sektörüne, hem de salgınla derinleşen ekonomik krizde destek verdikleri ailelere nefes aldıracağını söyledi.

Uygulama kapsamında kolilerin içinde 1 kilogramlık kavurma paketleri de yer alacak.

Yeni uygulamayla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgınla birlikte büyük bir ekonomik durgunluk ve krizin de kapıda olduğuna işaret ederek “Tarım olmazsa, hayat olmaz. Bizim ne yapıp edip, tarımsal üretimi hem tarlada, hem hayvancılıkta arttırma zorunluluğumuz var. Bu proje kapsamında ilk etapta, 10 ton civarında kavurma imal ettik. İzmir’de küçükbaş hayvan aldık. Çünkü İzmir’de küçükbaş hayvancılığı destekleyeceğiz. Birer kilogramlık paketlerde, ekonomik sıkıntıya düşen ailelere kavurmayı ulaştıracağız” diye konuştu.

Soyer, Ödemiş’teki et entegre tesisisin kapasitesini büyütmeyi de planladıklarını söyledi.