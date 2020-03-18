İBB’den koronavirüs kararları

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldıkları önlemleri duyurdu.

İmamoğlu, bu kapsamda kişisel Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:

Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak.

Borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak.

Abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart’tan 30 Nisan’a uzatıldı.

31 Mart’ta 30 bin üniversiteliye 3200 TL burs yatacak.