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İçişleri Bakanlığı ücretsiz ekmek dağıtımını yasakladı!

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı süresince belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklandığını duyurdu.

NationalTurk 18/04/2020
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Belediye’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma yasağı sürecinde belediyelerin ekmek dağıtması yasaklanmıştır. Yasağın sürdüğü hafta sonu boyunca Halk Ekmek büfelerimizde ekmek fiyatı 50 kuruş olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

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