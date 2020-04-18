İçişleri Bakanlığı ücretsiz ekmek dağıtımını yasakladı!

Belediye’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma yasağı sürecinde belediyelerin ekmek dağıtması yasaklanmıştır. Yasağın sürdüğü hafta sonu boyunca Halk Ekmek büfelerimizde ekmek fiyatı 50 kuruş olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma yasağı sürecinde belediyelerin ekmek dağıtması yasaklanmıştır.
Yasağın sürdüğü hafta sonu boyunca Halk Ekmek büfelerimizde ekmek fiyatı 50 kuruş olarak belirlenmiştir. pic.twitter.com/GWL8JS1si5
— Mersin Büyükşehir Belediyesi (@mersin_bld) April 18, 2020
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