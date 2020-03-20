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İçki çalarken yakalanınca markette kaos yarattılar!
Koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştığı İngiltere’de, başkent Londra’da bir grup genç içki çalmak için süpermarket zinciri Sainsbury's mağazasına daldı. Çalışanların durumu fark etmesi üzerine saldırganlaşan grup, mağazayı adeta yerle bir etti.
Londra’nın güneyinde New Kent Road’da dün gece yaşanan olayda 20’li yaşlardaki altı genç, Sainsbury’s mağazasına girerek içki çalmaya çalıştı. İçki şişelerini giysilerinin altına gizleyen gençleri mağaza çalışanları fark etti. Bunun üzerine saldırganlaşan ve tehditler savuran gençler mağazayı dağıtarak dışarı çıktı.
Ancak öfkeleri yatışmayan grup, ellerine geçeni mağazanın camlarına fırlattı ve bir süre sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yakalandı.
İngiliz polisi, olayla ilgili dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltındakiler hırsızlık ve mala zarar vermekle suçlanıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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