İlacı bulunmayan virüs Çin sınırlarını aştı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum yolu sendromuna (SARS) yüzde 80 benzerliği bulunan yeni tip koronavirüsü (nCoV) 440 kişide tespit edilirken 9 da can kaybına neden oldu. Henüz aşısı veya ilacı bulunmayan “nCoV”un salgına dönüşmesi halkta tedirginliği artırıyor.

Ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni koronavirüsü şimdiye kadar 440 kişide tespit edilirken virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Virüsün bulaştığı kişilere temas eden 2 bin 197 kişiden 1394’ü müşahede altına alındı.

Vuhan kentinden ülkenin diğer şehir ve eyaletlerine gidenler aracılığıyla yayılan virüse yönelik ilk başta “bulaşıcı olmadığı” yönünde açıklama yapılsa da etkilenen ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla Çin hükümeti virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirdi.

Aralık ayından bugüne kadar Pekin ve Şanghay kentleri ile Guangdong eyaleti başta olmak üzere çeşitli ülkelerde tespit edilen virüs, hızla yayılması nedeniyle halkta tedirginliği artırıyor.

Koronavirüsün belirtileri

Ortaya çıktığı yerden dolayı “Vuhan virüsü” diye de adlandırılan yeni koronavirüsü, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV’in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.

İlk önce deniz ürünlerinden insanlara, sonrasında ise insandan insana bulaşma özelliğine sahip olduğu belirtilen virüse karşı kullanılabilecek herhangi bir ilaç ya da aşı bulunmuyor.

Yeni koronavirüsü ülke sınırlarını aştı

Ülkede hızlı şekilde yayılarak salgına dönüşen virüsü taşıyanlar karantinaya alınırken bu kişilerle temas edenler de müşahede altında tutuluyor.

Vuhan kentinden ülkedeki diğer şehirlere sıçrayan virüs şimdiye kadar Güney Kore, Japonya, Tayland, Avustralya ve ABD’ye seyahat eden Vuhanlı yolcular aracılığıyla ülke sınırlarını aştı.

Bu kapsamda, Tayland’da 3, Japonya, Güney Kore, ABD ve Avustralya’da birer kişide koronavirüsü tespit edildi. Vakaların ortak noktası, virüsten etkilenen kişilerin ya Vuhan’da yaşamış ya da Vuhan’dan bir şekilde geçmiş olması.

Virüsün sınırları aşmasıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de harekete geçerek alınacak önlemler ile ilgili toplantı düzenleyecek. Çin hükümeti de virüsün görüldüğü ülkeler dahil, bu konuyla alakalı tüm ülkelerle el birliği içinde hareket etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Diğer yandan ülkede milyonlarca kişinin seyahate başladığı Bahar Bayramı yolculuğu sırasında virüs ile ilgili salgın durumunun çok daha ileri boyutlara ulaşması muhtemel görünüyor.

Yeni koronavirüse karşı önlemler

Ülkede yeni koronavirüse karşı henüz bir ilaç ya da aşı bulunmazken virüsün ortaya çıktığı Vuhan’da bölgeden çıkış ve giriş noktalarında sağlık taraması zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda kişilerin öncelikli olarak yüksek ateş ve öksürük gibi ilk belirtileri taşıyıp taşımadığı ölçülüyor.

Hükümetin, medya aracılığıyla halka yaptığı çağrılarda, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve kalabalık ortamlarda bulunulmaması isteniyor. Bununla birlikte salgına karşı tedirginliği artan halkın tıbbi maskelerle kendini korumaya çalıştığı gözleniyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu da, bugün yaptığı açıklamada, ülkedeki sağlık kurum ve kuruluşlarına, virüs bulaşan ve bu kişilerle temas edenlerin karantina altına alınması talimatı verdi.

Virüsün ortaya çıkışı

Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta tespit edildi. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha “gizemli hastalığın” görüldüğünü açıkladı.

Huanan Deniz Ürünleri Pazarı 1 Ocak’ta söz konusu “gizemli vaka” nedeniyle kapatılırken Vuhan Belediyesi 5 Ocak’ta virüsün SARS ya da MERS hastalıkları olmadığını bildirdi.

Çinli bilim insanları, 9 Ocak’ta söz konusu “gizemli hastalığı”, yeni tip koronavirüsü olarak tanımladı. Vuhan yerel hükümeti, 11 Ocak’ta virüsün salgına dönüştüğünü açıkladı ve ilk can kaybı yaşandı.

Bilim insanları, virüsün SARS’a yüzde 80 benzerlik gösterdiğini belirtti.

Koronavirüsü, 14 Ocak’ta ilk defa Çin dışında görüldü. Tayland hükümeti, Vuhan’dan gelen bir kişide virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Japonya, 16 Ocak’ta virüs ile ilgili ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu. Aynı gün virüs Vuhan’da 41 kişide daha görüldü.

Taylan’da 17 Ocak’ta yeni koronavirüsü bulaşan ikinci vaka ortaya çıktı. Vuhan’da 18 Ocak’ta 59 kişide daha virüs tespit edildi, can kaybı 3’e çıktı.

Virüs, 19 Ocak’ta Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentine sıçradı ve ilk vaka görüldü. Vuhan’da ise 19 ve 20 Ocak’ta 136 yeni vaka tespit edildi.

Başkent Pekin’de 20 Ocak’ta 2 kişide virüs tespit edildiği bildirildi. Güney Kore’de de ilk vaka tespit edildi.

21 Ocak’ta virüsten etkilenenlerin sayısı 300’ü aştı ve 6 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 22 Ocak’ta virüsün bulaştığı kişi sayısı 440’a çıktı, can kaybı 9’a ulaştı.

Çin’deki SARS salgını

Çin’de 2002 ve 2003’te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgını görülmüştü. Hastalığın varlığını ilk başta inkar eden Çin hükümeti daha sonra kabul etmişti.

Çin’de 5 bin 328 kişiye bulaşan SARS, 349 can kaybına neden olmuştu. Virüs aynı zamanda dünyada 8 bini aşkın kişiyi etkisi altına alarak 775 kişinin ölümüne neden olmuştu.