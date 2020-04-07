İlk hakemli koronavirüs aşı denemesinde ümit veren sonuçlar: PittCoVacc

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki araştırmacılar bugün umut verici yeni bir COVID-19 aşı adayı geliştirdiklerini açıkladılar. Erken hayvan denemeleri şimdiye kadar ümit vaat ediyor, ancak insan denemeleri hala planlama aşamasında.

EBioMedicine dergisinde yayınlanan hakemli makalenin kıdemli yazarı ve Pittsburgh Tıp Fakültesi’nde cerrahi profesörü olan Andrea Gambotto, “2003’te SARS-CoV ve 2014’te MERS-CoV hakkında daha önce deneyime sahiptik. SARS-CoV-2 ile yakından ilişkili olan bu iki virüs, bize başak proteini adı verilen belirli bir proteinin, virüse karşı bağışıklığı tetiklemek için önemli olduğunu öğretiyor. Bu yeni virüsle tam olarak nerede savaşacağımızı biliyorduk” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşısı 2 haftada antikor üretti

“PittCoVacc” (Pittsburgh Coronavirus Vaccine) olarak adlandırılan aşı, grip aşısı ile aynı temel yolla çalışıyor.

Laboratuar yapımı viral protein parçalarını vücuda enjekte ederek bir bağışıklık oluşturmayı amaçlıyor.

PittCoVacc aşısı farelerde test edildiğinde, araştırmacılar ölümcül SARS-CoV – 2 virüsünü nötralize edebilen antikor sayısının iki hafta içinde arttığını keşfettiler.

Yeni ilaç, bir iğne yoluyla iletilmek yerine, bir mikroiğne dizisi, 400 küçük mikroiğneden oluşan bir Bant Yardımı benzeri yama yoluyla uygulanıyor. Yama uygulandıktan sonra, tamamen şeker ve proteinden yapılan mikroiğneler çözülüyor ve geride hiçbir iz bırakmıyor.

PittCoVacc için onay başvurusu yapıldı

Araştırmacılara göre, bu yamalar endüstriyel ölçekte büyük “hücre fabrikalarında” kolayca üretilebilir. Aşının depolama veya taşıma sırasında soğutulmasına bile gerek olmadığı belirtiliyor.

Gambotto, “Çoğu aşıya başlamak için ölçeklenebilirliği ele almanıza gerek yoktur. Ama bir pandemiye karşı hızlı bir şekilde aşı geliştirmeye çalıştığınızda ilk şart budur” diyor.

İnsan denemelerine başlamadan önce, araştırmacılar şu anda ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden ilaç onayı için başvuru yapmış durumda.

Profesör Louis Falo, “Hastalardaki test süreci en az bir yıl, muhtemelen daha uzun sürecektir. Bu özel durum şimdiye kadar gördüğümüz her şeyden farklı, bu nedenle klinik gelişim sürecinin ne kadar süreceğini bilmiyoruz” açıklamasında bulundu.