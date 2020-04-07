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İlk plazma bağışı doktordan
Koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, ilk plazma bağışçısı olarak Covid-19 hastalarına umut oldu. Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, düzenlenecek işlem öncesi yaptığı açıklamada, “immün plazma” tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.
“Koronavirüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz.” diyen Kınık, bağışçıların haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 koronavirüs hastasına umut olabileceğini bildirdi.
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