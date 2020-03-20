İlk tutuklama kararı! 14 günlük ev karantinasına uymadı

BBC’nin haberine göre evinde tecrit kurallarına uymadığı gerekçesiyle ilk kez bir kişi tutuklandı.

Man Adası’ndan döndüğü öğrenilen şahıs 14 gün evde kendini karantinaya alması gerekirken dışarı çıkmaya devam etti. Şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği için İngiltere’de tutuklanan ilk kişi olduğu düşünülüyor.

İngiltere, geçtiğimiz salı gününden itibaren belirtilere bakılmaksızın yurt dışından dönen vatandaşlarının tamamının 14 gün evde karantina altında tutulması zorunluluğunu getirmişti.

26 yaşında erkek olduğu öğrenilen şüpheli şimdi 10 bin sterlin veya üç aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.