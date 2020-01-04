İmamoğlu Bakan Turhan’a yanıt verdi: Komedi filmi gibi

Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın katıldığı bir programda Kanal İstanbul’un neden yapılması gerektiğini anlatırken her gün Üsküdar’dan Beşiktaş’a geçen yeğeninin kendisine “Önceden 15 dakikada geçiyorduk şimdi yarım saat deniz trafiği var” dediğini aktarmasına yanıt verdi: Komedi filmi gibi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde “Kadın Muhtarlarımızı Dinliyoruz” toplantısı arasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. yanıtladı. İmamoğlu, “Kanal İstanbul’a ilişkin Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan açıklama yaptı. Yeğeninin kendisine ilettiği bir bilgiyi de paylaştı. Deniz trafiğinin yoğun olduğunu, bu nedenle Kanal İstanbul’a gerek olduğunu söyledi” hatırlatmasına, “Ulaşım, hele hele deniz ulaşımı konusunda, mesleğini bilmiyorum ama, yeğeninin fikri ile İstanbul’un, Türkiye’nin en büyük en önemli projesine kanaat getirdiğini söyleyen bir Bakan varsa, gerisinin yorumunu vatandaşa bırakıyorum” yanıtını verdi.

İmamoğlu, “İBB ve iki bakanlık arasında 2018 yılında imzalanan ‘Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü’ne meslek odaları tarafından açılan iptal davasında mahkeme ret kararı verdi. Protokol hukuku uygun bulundu. Değerlendirmenizi alabilir miyiz” sorusuna, “Süreç aslında devam ediyor. Yani bu bir sonuç değil. ‘Bir üst mahkemede incelenmek üzere’ diye bir karar bize ulaştı. Dolayısıyla istinafın süreci var. Süreç devam ediyor. Henüz hukuken tamamen netleşmemiş bir süreçle ilgili şimdiden konuşmak istemiyorum” yanıtını verdi.

İmamoğlu, “Kafalarda bazı soru işaretleri oluştu. İBB’nin protokolden çekilmesi ile bu mahkeme süreci arasında bağlantı var mı” sorusunu ise, “Yok, onla çok bağlantılı değil. Bizim çekilme sebebimiz, idari bir sıkıntı olması. Nedir o? Bir karar oluşturuyorsunuz, belediye başkanı olarak imza atıyorsunuz. Yetkisiz bir imza. Aradan 2-2,5 ay geçiyor ve meclis kararı alıyorsunuz. Bu doğru bir süreç değil. Hukuken doğru değil. Olmayan bir yetki ile bir protokol imzası atıyorsunuz. Düşünün ki, ben şimdi bir karar alacağım, yok yetkim ve 3 ay sonra bunu meclisten geçireceğim. Bu olmuş bir şey değil. Doğru da değil. Bu yanlıştan ötürü, bu protokolden vazgeçtiğimizi ve doğru olmadığını ilettik. Bu benim kişisel sürece dair olumsuz bakışımla ilgili değil” şeklinde yanıtladı.

İmamoğlu, “Kanal İstanbul’a ilişkin Ulaştırma Bakanı açıklama yaptı. Yeğeninin kendisine ilettiği bir bilgiyi de paylaştı. Deniz trafiğinin yoğun olduğunu bu nedenle Kanal İstanbul’a gerek olduğunu söyledi” hatırlatmasına ise şu yanıtı verdi:

“Artık Ulaştırma Bakanı’na bu konularda cevap vermeyi de kendime sıkıntı olarak görüyorum. Çünkü üzülüyorum. Her defasında üzüldüğümü de dile getiriyorum. Ulaşım, hele hele deniz ulaşımı konusunda da mesleğini bilmiyorum yeğeninin ama yeğeninin fikri ile İstanbul’un, Türkiye’nin en büyük, en önemli projesine kanaat getirdiğini söyleyen bir Bakan varsa, gerisinin yorumunu vatandaşa bırakıyorum.”

İmamoğlu, “Şehir hatlarında trafik yoğunluğu ile ilgili bir sıkıntı var mı?” sorusuna da, “Hiç öyle bir problem yok. Garip bir durum, anlatılan ortam garip. Biraz komedi filmi gibi. Onun için yorum bile yapmak istemiyorum. Çok üzüntü verici. Yani bu kadar mühim bir mesele, bu kadar önemli bir proje. Ve Ulaştırma Bakanı diyorsa ki, ’15 dakika yerine 30 dakika sürüyor ve bundan dolayı Kanal İstanbul gerekli’. Gerisinin kanaatini vatandaşa bırakıyorum.”