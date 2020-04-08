İmamoğlu en çok vaka olan 3 ilçeyi açıkladı

İstanbul’a kurulacak sahra hastanesi ile ilgili de konuşan İmamoğlu, “Havalimanı’nın karşısındaki arazi hepimizin arazisi o arazi konutlarla dip dibe. Sahil yolundan girmek isteseniz giremezsiniz, çıkmak isteseniz çıkamazsınız” dedi.

Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya‘nın sunduğu Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs vakalarının İstanbul’un 3 ilçesinde yoğunluk gösterdiğini aktaran İmamoğlu, “Özellikle Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, bu bölgede çok yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz yapılaşma çok orada” ifadalerini kullandı.

“Bu harita, bize pandemi kurulunda sunum yapıldı” diyen İmamoğlu, “Orada bir ilgili sanıyorum İstanbul Halk Sağlığı Başkanıydı. Onun yaptığı haritada o bölgede yapılaşmanın yoğun boşlukların az olduğu bölgelerde salgın daha yüksek. Örneğin Esenyurt örnek verildi. Anadolu’ya kasıt bir nebze daha düşük, yoğunlaşma az. Batı’ya doğru gittiğinizde Büyükçekmece, Silivri, Çatalca… Kırsala gittiğinizde zaten azalıyor. Ama o yoğun yapılaşmanın olduğu yerde salgının hızı daha yüksek. Ne yazık ki öyle” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Biz herhangi bir şehir küçük bir şehir değiliz. Bu yüzden ısrarımız bu. Ekrem İmamoğlu’nun şahsi ısrarı gibi algılanmasın. Bunu ben söylemiyorum, bilim kurulları söylüyor. Duyumumuza göre Ankara’daki Bilim Kurulu da söylüyor. Kendi çalıştığımız bilim kurulumuz var İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. 20’ye yakın uzman insanımız bizimle birlikte çalışıyorlar. Her gün raporları geliyor bana. Kesinlikle tecrit diyorlar. Sokağa çıkma yasağı olmasın, güçlü bir tecrit diyelim adına. Bizim tahminlerimize göre 300-350 bin insanın İstanbul’a hizmeti söz konusu. Bunlar kademeli olarak yönetilebilir.”

“Sağlık çalışanlarımıza seyahat kısıtlaması gelebilir, onlar için otel hizmeti sunuyoruz” diyen İmamoğlu, “Çünkü onlar da evlerinden işlerine gitmiyorlar. Böyle bir tecrit ile birlikte İstanbul’da salgının hızı 2-3 haftada yavaşlayarak aşağı doğru inecek. İstanbul buna hazır” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sahra hastanesi için dosya sunduklarını belirten İmamoğlu, “Yenikapı’da kaç günde sahra hastanesi kurulur, 7 bin yatağa ulaşabilir. Alt yapısı var, elektiriği var, jenaratörü var, trafosu var. Aynı şey Maltepe için geçerli, Beylikdüzü için geçerli. İlave olarak kapalı alanlar ve kapasitesi itibariyle metro ve steril alanlar olması kaydıyla havaalanlarını da önerdik” diye konuştu.

“Pandemi kurulunda Sayın İstanbul Ticaret Odası Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki, ‘Dünya Ticaret Merkezi’nin oradaki fuar alanı hazır ve biz burada sahra hastanesi olmasını onaylıyoruz, Londra’da fuar alanını 7 günde sahra hastanesine dönüştürüyorlar diye bir haber okudum. Havalimanı’nın karşısındaki arazi hepimizin arazisi o arazi konutlarla dip dibe. Sahil yolundan girmek isteseniz giremezsiniz, çıkmak isteseniz çıkamazsınız. Tek bir toplu taşıma aracı oradan geçmiyor. O hat otobüsün, minibüsün duracağı yer değil.”

Dünyanın ekonomik olarak zor bir yere gittiğini belirten İmamoğlu, “4 milyon insan kayıtsız ya da günü birlik işletmelerde çalışıyor. Bu insanlar şu an işsiz. 1000 civarında işgaliye ödeyen ve iş yapamayanlara yardım yaptık. Yardıma ihtiyacım var diye 370 bin ihtiyacım var diyen insan başvuruda bulundu. 500 bin koli ihalemiz var bugün. Yardımlaşmanın kavgası olmaz. Biz buna 10 gün öncesinden hazırlık yaptık” diye konuştu.