İmamoğlu “İş saatlerinde azaltmayacağız” demişti! Gerçek öyle değil

Milyonlarca çalışanın koronavirüs salgınına rağmen hala işe gidip geldiği İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi’nin seferleri azaltma uygulaması tepki çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hafta içi yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan 24 saat kesintisiz ulaşıma son verdiklerini belirterek normal seferlerin de iş saatleri haricinde azaltılacağını belirterek şunları söylemişti:

“İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında, yani pik saatler dışında tüm toplu taşıma hizmetlerinde insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gideceğiz. Bildiğiniz gibi, bu zamana kadar hiç sefer azaltması yapmadık. Seyahat oranı yüzde 60’ların üzerinde azaldı.”

İmamoğlu “İnsan sağlığını etkilemeyecek boyutta” dese de bugün cumartesi günü olmasına rağmen azaltılan seferler nedeniyle birçok belediye otobüsünün tıka basa dolu olduğu gözlendi.

Avrupa yakasının en yoğun hatlarından biri olan 73 (Yenibosna Metro – Taksim) hattında sabah iş saatlerinde 20 dakikaya kadar çıkan sefer aralıkları dikkat çekti.

İmamoğlu’nun açıklamasından önce 73 hattında sabah saatlerinde seferler 8, en geç 10 dakika aralıklarla yapılıyordu. Ancak İETT’nin internet sitesinde de güncellenen yeni sefer saatlerinin, en yoğun iş saatlerinde bile 20 dakika aralığa çıktığı görüldü.

Cumartesi erken saat olmasına rağmen 73 gibi birçok hatta insanlar tıka basa otobüslerde işlerine gitmeye çalıştı.