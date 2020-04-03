İmamoğlu: Kararın salgın zamanı açıklanması manidar

Kararı Danıştay’a götüreceklerini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihalesinin bazı kısımlarının iptali için Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Habertürk’ün aktardığına göre İBB, ihaleye Medya A.Ş, Kültür A.Ş, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş ve Metro A.Ş şirketleriyle katılmış, ancak İBB ihale dışı kalmıştı.

Daha sonra yapılan ihalede Hezarfen Danışmanlık şirketi ihalede aylık 300 bin TL teklif sunarken, İBB aylık 100 bin TL teklif sunmuştu.

Mahkemenin iptal kararını Twitter hesabından duyuran İBB Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

“Mahkeme, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili ihaleye itirazımızı reddetti. İstanbullular adına, şehrin tarihi, kültürel ve doğal varlıklarını korumaya devam edeceğiz ve kararı Danıştay’a götüreceğiz. Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır.”