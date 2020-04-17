İmamoğlu ve Yavaş’a “bağış” soruşturması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında, koronavirüs salgını nedeniyle bağış kampanyası yürüttükleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, soruşturmanın geçen hafta cuma günü başlatıldığını açıklarken “Muhtemelen kampanya düzenleyen diğer belediyelere de müfettiş gidecektir. Sadece bana açılmadı soruşturma” dedi. İmamoğlu, Sözcü Gazetesi’ne verdiği röportajda da “Bağışla ilgili süreç hakkında soruşturma başlattı İçişleri Bakanlığı. Bakanlıktan bir müfettiş geldi soruşturmayı yapıyor. Soruşturma yapabilirsiniz. Ama kalkıp vatandaşa ait bir parayı bankada bloke etmek çok aciz, çok zavallı bir tavırdır. Buna yukarıdan aşağı kim müdahale ettiyse, kim talimat verdiyse, kim imza atmışsa, o acizliğin o zavallılığın bir parçasıdır” diye konuştu.
İBB ve ABB’nin başlattığı kampanya sonucu İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlamış ve belediyelerin banka hesapları bloke edilmişti. İmamoğlu kampanya sırasında toplanan paranın 900 bin lirasının hala bankada tutulduğunu söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi de soruşturma başlatıldığını doğrularken, cuma gününden itibaren müfettişlerin, belediyede incelemelerde bulundukları öğrenildi.
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