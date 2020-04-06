İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı
Yeni tip koronavirüs testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan, doktorunun tavsiyesi üzerine bu akşam testler için hastaneye kaldırıldı.” ifadesine yer verildi.
55 yaşındaki Başbakan’ın Kovid-19 belirtileri göstermeye devam ettiği kaydedilerek, hastaneye kaldırılmasının tedbir amaçlı olduğu vurgulandı.
Görüntüsü dikkat çekmişti
Ateş ve öksürük gibi belirtiler gösteren Johnson’ın 27 Mart’ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.
O tarihten beri kendini izole eden Başbakan Johnson, 3 Nisan’da yayınladığı videoda, şu ifadeleri kullanmıştı:
“Kendimi daha iyi hissediyorum ve 5 günlük tecride rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom. Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor.”
Johnson’ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.
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