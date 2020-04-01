İngiltere günde kaç test yapıyor?

İngiltere’de ise test sayısının azlığı medyada sert eleştirilere neden oluyor.

BBC’de Sağlık Haberleri editörü Hugh Pym, İngiltere’nin test konusunda sınıfta kaldığını yazdı.

Test konusu ve etrafta dolaşan birçok figür konusunda çok fazla kafa karışıklığı var. Pym’in yazısından bölümler şöyle;

Test sayıları NHS için kritik bir konu çünkü kendi kendini tecrit eden doktorların ve hemşirelerin test edilmesi gerekir, bu nedenle virüs yoksa, ön cephede personele çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda hızla işe dönebilirler.

Hükümetin hedefi her gün 25 bin kişinin test edilmesini sağlamak ve bu da Nisan ayının sonlarına kadar mümkün görünmüyor. Daha önceki hedefe göre bugünlerde en az 10 bin test yapılması gerekiyordu. Ancak test toplamı günlük 8 bine ancak gelebildi.

Yetkililere göre, her gün 12 bin 500, bu hafta sonunda ise günlük 15 bin test yapma kapasitesi var. Peki bu kapasite neden kullanılmıyor? Bu biraz gizemini koruyor. Eğer çözülebilirse çok daha fazla NHS personeli test edilebilir.

Michael Gove küresel bir kimyasal arz sıkıntısını gerekçe olarak gösterse de tam cevap muhtemelen daha karmaşık. Test kitlerini bazı bölgelerde bulmak çok zor. Test süreçlerinin organizasyonunda ve laboratuvar analizinde verimsizlik olması muhtemel.

Pandemi bittiğinde, İngiltere’nin yeterince kit sipariş edip etmediği gibi birçok soru sorulacak. Ancak şu anda bakanlar ve yetkililer, derhal çözülecek bir sorunla karşı karşıya.