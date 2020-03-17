İnternet devlerinden ortak açıklama

Google, YouTube, Microsoft, LinkedIn, Twitter, Facebook, Reddit, koronavirüs hakkında yanlış bilgilendirmeyle mücadele için birlikte çalıştıklarını duyurdu.

Facebook websitesinde ortak açıklama yayımlayan teknoloji devleri, insanların doğru bilgiye erişimini garantiye almak için hep birlikte ve hükümet kurumlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını, kendi platformlarındaki yalan yanlış ve zararlı içerikleri kaldırmak için uğraştıklarını belirtti.

İnternet teknolojisinin zararlı içeriğe meydanı bırakmama kabiliyetinin sınandığı koronavirüs krizi çıktığından beri kasten yanlış haber yayma ve bunun üzerinden kar etme faaliyetlerinde patlama gözlemlendiği belirtildi.

Ortak açıklamada şöyle denildi:

“Milyonlarca insana bağlantıda kalmaları için yardımcı olurken aynı zamanda ortak şekilde platformlarımızda virüsle ilgili sahtekarlık ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele ediyoruz, yetkili içeriği yukarı çekiyoruz ve kritik güncellemeleri paylaşıyoruz, bunları tüm dünyada hükümetlerin sağlık kurumlarıyla koordinasyon içinde yapıyoruz. Toplumlarımızı sağlıklı ve güvenli tutmaya çalışırken diğer şirketleri de bizlere katılmaya çağırıyoruz.”