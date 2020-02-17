İntihar girişimini önleyenler kervanına eski bakan Eroğlu da katıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün korkuluklarına çıkarak intihar etmek isteyen bir kişi, eski bakanlardan Veysel Eroğlu’nun müdahalesiyle ikna edildi.

Avrupa’dan Anadolu Yakası’na geçişte Özgür T. (31) isimli kişi köprünün korkuluklarına çıkarak intihar etmek istedi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine müzakereci polis gelerek şahsı ikna etmeye çalıştı.

Bu arada müzakereler esnasında köprüden geçmekte olan eski bakanlardan Eroğlu aracını durdurarak müzakereye dahil oldu. Eroğlu ve müzakereci polis, Özgür T. isimli kişiyi ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Köprünün korkuluklarından alınan kişi ifadesi alınmak emniyete götürüldü.