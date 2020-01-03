Irak Başbakanı: Tüm dünyayı savaşa götürecek bir egemenlik ihlali

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi Kasım Süleymani’ye düzenlenen suikasti kınadı ve başkent Bağdat’taki hava saldırısının Irak, bölge ve tüm dünyayı savaşa götürecek bir egemenlik ihlali olduğu konusunda uyardı. Abdülmehdi parlamentoyu acil toplantıya çağırdı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in ABD saldırısında öldürülmesinin, ülkesinin egemenliğini ihlal olduğunu belirterek, saldırıyla “Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilinin ateşlendiğini savundu.

Adil Abdulmehdi, yazılı açıklama yaparak Süleymani, Mühendis ve diğer yetkili isimlerin ABD yönetimi tarafından öldürülmesini şiddetle kınadı.

“Süleymani ve Mühendis’in DEAŞ’a karşı zaferde sembol liderler olduklarını” savunan Irak Başbakanı, şöyle devam etti:

“Resmi görev yapan Iraklı askeri liderin suikastı Irak halkı, devleti ve hükümetine karşı düşmanlıktır. Iraklı ve kardeş ülkelerden (İran) askeri liderlerin Irak topraklarında tasfiye edilmesi, ülkemizin egemenliğine yönelik ihlaldir, vatanın onuruna saldırıdır. Ayrıca bu saldırı Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşlemiştir. Saldırı, ABD askerlerinin Irak’taki varlığına yönelik şartlara da aykırıdır.”

Abdulmehdi ayrıca, saldırıyı görüşmek üzere Meclis’e olağanüstü toplanma çağrısı yaptı.

Başbakan, Irak’ın resmi tutumunun belirlenmesi, güvenliği ve egemenliğinin korunması çerçevesinde gerekli kararların çıkarılması amacıyla söz konusu çağrıyı yaptığını aktardı.

Bu arada olayla ilgili bir diğer açıklama da Irak’taki Şii lider Mukteda el Sadr’dan geldi. Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Süleymani’nin öldürülmesi dolayısıyla İran’a başsağlığı diledi.

Şii lider, paylaşımında “Mücahit Kasım Süleymani ve yanındakilerin şehadeti dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti’nin dini mercileri, hükümeti ve halkına taziyelerimi bildiriyorum. Hedef alınması (Süleymani’nin) cihat, muhalefet ve devrim ruhunu hedef almaktır. Ancak, bu durum bizim mücadele ve azmimizi durduramayacak” ifadelerini kullandı. Özellikle 2003’teki ABD işgalinde mücadele eden Mehdi Ordusu’nun altını çizen Sadr, şunları kaydetti: “Irak’ta ulusal direnişin sorumlusu olarak Mehdi Ordusu ve Yevm el-Mevud Tugayı ve emrimizde bulunan tüm ulusal grupları Irak’ı korumak için hazır olmaya çağırıyorum.”

Ancak Irak ve bölgenin tehlikelerden uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Sadr, ayrıca Iraklılara aklı selimle hareket etme ve soğukkanlı davranma çağrısı yaptı.