İran ABD hedeflerini füzelerle vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esed Hava Üssü’nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak’ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü’ne balistik füzelerle saldırı düzenledi. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık’ta Irak’a gelerek, Ayn el Esed Hava Üssü’ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak’taki Ayn el-Esed Hava Üssü’ne balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD’nin yanıt vermesi halinde, “çok daha sert ve ezici” karşılık verileceğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani’nin intikam operasyonu kapsamında, ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esed Hava Üssü’nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD’nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından “çok daha sert ve ezici” karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, “Her durumda İran’a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

İran medyası, ABD’nin Irak’taki üssüne yönelik “ikinci dalga” füze saldırısının başladığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak’taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı yazılı açıklamada, “7 Ocak’ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak’taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran’dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esed üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hoffman, İran’ın muhtemel saldırılarına karşı Pentagon’un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu iki üssün de İran’ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza geçirilmiş olduğunu kaydetti.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak’ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü’ne balistik füzelerle saldırı düzenlediğini açıklamıştı. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaşmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham da Irak’taki ABD üslerine saldırı konusunda Başkan Donald Trump’ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıklamıştı.