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İran günlük bilançoyu ve yaş ortalamasını açıkladı
Koronavirüs salgınının sert bir şekilde vurduğu ülkelerden İran'da son 24 saatte 127 kişi daha yaşamını yitirdi.
İran’da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127 artarak 1812’ye yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 127 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Böylece toplam can kaybının 1812’ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1411 artarak 23 bin 49’a ulaştığı bilgisini verdi.
Virüse yakalananların yaş ortalamasının 59, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının ise 64 olduğunu aktaran Cihanpur, 8 bin 376 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini dile getirdi.
İran’da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat’ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.
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