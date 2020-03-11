İran Sağlık Bakanlığından “ilaç bulduk” açıklaması

Virüse karşı ilaç bulma çalışmalarını hızlandıran İran’ın Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, korona virüsüne yakalanan hastalar için kullanılan ve bağışıklık sistemini güçlendiren Actemra ilacının bazı şehirlerde hastaları iyileştirdiğini iddia ederek “İlaç 24 saat içerisinde etkisini gösterdi. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken” dedi.

Cihanpur, ilacın etkilerine yönelik uzmanların incelemelerinin devam edeceğini belirterek, “Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz. Piyasaya sürmemiz 3 haftay bulabilir” ifadelerini kullandı.

İran’da yeni tip koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354’e, vaka sayısı ise 9 bine yükseldi.