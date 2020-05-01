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İran’da düşüş sürüyor
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 6 bin 91'e yükseldi.
Ayrıntılar birazdan.
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