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İran’da düşüş sürüyor

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 6 bin 91'e yükseldi.

NationalTurk 01/05/2020
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Ayrıntılar birazdan.

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