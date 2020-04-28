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İran’da ölümler sürüyor
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 71 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 877'ye, vaka sayısı ise 92 bin 584'e yükseldi.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 71 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 877’ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1112 artarak 92 bin 584’e ulaştığı bilgisini verdi.
Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 983’ünün durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 72 bin 439 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran’da Kovid-19’un ilk kez 19 Şubat’ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
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