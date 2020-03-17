İsmail Saymaz kovuldu mu istifa mı etti?

İstifa mı ettiği yoksa işine son verildiği konusunda açıklama yapmayan Saymaz, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı;

“Bugün Hürriyet gazetesiyle yollarımızı ayırdık. 18 yıl önce bir üniversiteli olarak girdiğim bu binadan yetişkin bir gazeteci olarak ayrılıyorum. Birlikte çalıştığım, muhabirinden şöförüne, herkese teşekkür ederim. Sizlerden vecokurlsrımdan çok şey öğrendim. Hakkınızı helal edin.”