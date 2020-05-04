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İspanya izin vermedi, Ronaldo mahsur kaldı
Koronavirüs nedeniyle İtalya'da liglerin ertelenmesinin ardından ülkesi Portekiz'e giden Cristiano Ronaldo'nun, özel jeti Madrid'den gelemediği için İtalya'ya dönemediği öğrenildi.
Annesinin rahatsızlığı nedeniyle 3 günlüğüne Madeira’ya giden Cristiano Ronaldo İtalya Serie A’da maçların ertelenmesinden sonra İtalya’ya dönmemişti.
Şimdi de İspanya’daki uçuş yasağına takılan ve Portekiz’de sıkışıp kalan Ronaldo’nun, 35 milyon euro’luk özel jeti Madrid’den havalanamadığı için Torino’ya seyahat edemediği öğrenildi.
Portekiz basınındaki haberlere göre Madrid’den üç kez havalanmak isteyen jet, İspanyol yetkililer tarafından durduruldu.
İtalya’ya döndüğünde 14 gün karantinada kalacak olan Ronaldo, 50 günden fazladır Madeira’daki villasında ailesiyle birlikte vakit geçiriyor.
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