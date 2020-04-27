İspanya’da günün verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Buna göre, dün 288 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, bugün 331’e çıktı. Salgından ölenlerin toplam sayısı da 23 bin 521’e yükseldi.

Pazar gününden itibaren sadece PCR testlerine göre verilen toplam vaka sayısı ise 209 bin 465’e çıktı.

Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 2 bin 143 artışla 100 bin 875 oldu.

İspanya, mevcut durumda ABD’nin (107 bin 45) ardından “en fazla Kovid-19 hastasının iyileştiği ikinci ülke” konumunda bulunuyor.