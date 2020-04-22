İspanya’da karar günü

İspanya parlamentosu Mart ayının ortasından beri devam eden karantinanın iki hafta daha uzatılıp uzatılmayacağına bugün karar verecek.

İspanya, ABD’den sonra dünyadaki en yüksek teyit edilmiş enfeksiyon sayısına sahip ülke. Koronavirüs nedeniyle 21 bin 282 kişi kişi yaşamını yitirdi.

Ancak günlük ölümlerin sayısı düştüğünden beri katı karantina koşullarının nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiği konusunda artan bir tartışma var.

Geçen hafta, bazı endüstrilerin işe dönmesine izin verildi. Bu pazardan itibaren çocukların altı hafta içinde ilk kez evlerini terk etmelerine izin verilecek.

Avusturya, Danimarka ve Almanya gibi diğer Avrupa ülkeleri karantina önlemlerini hafifletmeye başladılar.