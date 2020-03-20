İspanya’da vaka sayısı İran’ı geçti, ölü sayısı bini aştı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 1002’ye, vaka sayısının da 19 bin 980’e çıktığını duyurdu.

Simon, “Durumu ciddi olan hastalarda ölüm bir gerçek. Hayatta kalmayı en büyük oranda garanti etmeye çalışıyoruz. Bazı vakalarda bu garantiyi veremiyoruz. Şu anda hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 10 bin 542.” dedi.

Diğer yandan verilen bilgilerde salgından en çok etkilenen başkent Madrid’de ölü sayısının 590’a çıktığı, virüsün bulaştığı tespit edilenlerin 7 bin 165 olduğu bildirildi.

Madrid’de hastanelerin yetersiz kalmasından dolayı bazı büyük oteller hasta odalarına dönüştürülerek, yeni Kovid-19 vakaları buralara taşınmaya başlandı.

İspanyol basını, Madrid’deki iki büyük mezarlığın 24 saat çalışmaya başladığını, koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin 24 saat içinde defnedildiklerini yazdı.

Sınırların kapatıldığı İspanya’da, hafta sonunda insanların sokağa çıkmasını önlemek için daha fazla polis ve asker görevlendirildiği de bildirildi.

Vaka sayısı İran’ı geçti

İran’da ise bugün açıklanan son verilere göre koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1433’e vaka sayısı ise 19 bin 644’e yükseldi. Böylece onaylanan vaka sayısında İspanya, İran’ı geçmiş oldu.

Saat 16:30 itibariyle koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 10 bin 447’ye, vaka sayısı ise 254 bin 701’e yükseldi.