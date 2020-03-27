Israrla “Wuhan virüsü” dedi, zirvede kriz çıktı

Avrupalı bir yetkili G7 üyeleri arasında birçok anlaşmazlık olduğunu ancak ‘Vuhan virüsü’ ifadesinin en büyük engel olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise virüsün Çin’in Vuhan kentinden geldiğini ve Çin hükümetinin, dünyayı uyarma konusunda özel sorumluluğa sahip olduğunu söyledi. Ayrıca ‘Vuhan virüsü’ terimini kullandığı gerekçesi ile kendisine yönelik eleştirileri kabul etmediğini belirtti.

Virüsün küresel çapta etkili olduğunu vurgulayan Avrupalı yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü, Pompeo’nun Covid-19’u ‘Vuhan virüsü’ olarak nitelendirme konusunda ısrarcı olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikalı yetkililerin daha önce hastalığı ‘Çin virüsü’ veya ‘Vuhan virüsü’ olarak nitelendirmesi Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Çin, ABD’ye Covid-19 ile mücadele ederken diğer ülkeleri suçlamama ve ‘salgını siyasallaştırmama’ çağrısı yapmıştı. G7’ye, Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada katılıyor.