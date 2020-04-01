“İstanbul’daki tüm insanlarımızın maske takmasını istiyorum”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon-Mikrobiyoloji Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Tüm dünya için, bizim için maske önemli ama hastalığın başlangıcında bizim bazı illerimizde hiç olgumuz yoktu. Tüm Türkiye maske taksın dediğimizde anlamsız olurdu. Bir il, bir ilçe. Bizim vakalarımız nerede, nerede yoğunluk var ona yönelmemiz lazım. İstanbul’daki tüm insanlarımızın ben maske takmasını istiyorum.”

Beyinder Kurucu Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz de Çekya’da maske zorunluluğu getirildikten sonra vaka sayısının düşüşe geçtiğini belirtti.