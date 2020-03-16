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İstanbul’dan ülkesine giden kadında koronavirüs tespit edildi
Kazakistan'da 10. koronavirüs vakası tespit edildi. 34 yaşındaki kadının İstanbul'dan Almatı'ya gittiği öğrenildi.
Kazakistan’da, koronavirüs ile enfekte olan onuncu kişi tespit edildi.
Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi temsilcisi Diaz Akhmetsharip, 1986 doğumlu kadının İstanbul’dan başkent Almatı’ya uçakla seyahat ettiğini duyurdu.
Vaka sayısının 10’a yükseldiği ülkede 1641 kişi hastanelerde, 981 kişi ise evlerinde karantina altında tutuluyor.