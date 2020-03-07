İstanbul’un Gizemi sanatseverlerle buluşuyor

Türk Sanatının öncü isimlerinden Devrim Erbil, 1500 yıllık Antik Cisterna’da sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatta 60. yılını dolduran Ressam Devrim Erbil, bu kez Antik Hotel İstanbul’un geç Roma, erken Bizans döneminden kalma sergi salonu Antik Cisterna’da sanatseverlerle buluşuyor.

Bir İstanbul sevdalısı olan sanatçının eserleri, 1500 yıllık tarihe açılan sütunlar, duvarlar ve su kanallarının mistik aurası içinde sizleri eşsiz şehir panoramalarıyla buluşturacak.

İstanbul’un gizemini ortaya çıkarması, şehrin siluetlerini kendi bakış açısından yorumlaması ve yeniden hayat vermesiyle hafızalarda yer eden Devrim Erbil’in, alüminyum / serigrafi / monotype gibi çeşitli malzeme ve teknikler kullanarak ürettiği eserleri, tarihsel bir dokunun içinde izleyicilere sunuluyor.

“Gizemli İstanbul” adı verilen sergi, eski İstanbul’un antik kalıntılarının arasında Devrim Erbil’in gözünden bugünün İstanbul’una bakışını yansıttığı yaratıcı ve özgün eserlerden oluşuyor.

Sergi 02- 12 Nisan 2020 tarihleri arasında her gün Antik Hotel İstanbul’un –2 ve -3 katlarında bulunan 1500 yıllık Antik Cisterna Sergi Salonu’nda görülebilir.

Sergi, 02 Nisan 2020 Perşembe akşamı saat 18:00 itibarı ile düzenlenecek açılış kokteyline tüm İstanbul sevdalılarını bir araya getirecek.

Meral Bostancı

Art Director