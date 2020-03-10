İsveç alarm durumunu “çok yüksek” yaptı

Ajans yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük iki şehri olan Stockholm ve Göteborg’un çevresinde bulunan bölgelerde virüsün topluluklara yayıldığına dair işaretler gördüğünü söyledi.

Ajans, “Ülke çapında genel bir bulaşma söz konusu değil ancak risk seviyesi şimdi mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

Ülkede toplam 261 vaka kaydedilirken Stockholm bölgesinde dünden beri 60 yeni vakayla hasta sayısının 207’ye sıçramasıyla ajans açıklaması aynı anlara denk geldi.