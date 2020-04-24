Sıkı karantina uygulamıyorlar! İsveç modeli işe yaradı mı?

İsveç’in baş devlet epidemiyoloğu Anders Tegnell, ülkesinin sıkı karantina önlemleri uygulamama kararına ilişkin “Sağlık sistemimiz başa çıkabildiği için bazı açılardan işe yaradı” diye konuştu.

Tartışmalı bir yöntem deneyen İsveç’te bugüne kadar 16 bin 755 vaka ve 2 bin 21 ölüm var. Bu sayılar İskandinav ülkeleri arasında en yükseği.

Ancak Dr Tegnell BBC’ye ölümlerin en az yarısının huzurevlerinde olduğunu ve “Bir karantina bunu engelleyebilir miydi biraz belirsiz” diyor.

Yetkili, katı kısıtlamalar getirmeme kararının, başkent Stockholm’de %20’ye kadar bir bağışıklık seviyesinin olduğu anlamına geldiğini ve bunun uzun vadede ülke için daha iyi olduğunu söyledi.

Uzmanlar 1 Mayıs’a kadar başkent Stockholm’de yaklaşık 600 bin kişinin enfekte olacağını ancak büyük çoğunluğunun güçlü bağışıklık sistemleri sayesinde hastalığı hafif veya semptomsuz geçireceğini tahmin ediyor.