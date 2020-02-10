İtalya Serie A’da muhteşem derbi! Yeni lider Inter

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Inter, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı Milano derbisinde, ezeli rakibi Milan’ı 4-2 yenerek Juventus’u averajla geçti ve liderliğe yükseldi.<

İtalya Serie A’da 23. haftanın önemli müsabakasında Inter Milan’ı Milan’ı 4-2 mağlup etti. Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan, Inter ile Milan arasındaki Milano derbisini hakem Fabio Maresca yönetti.

İlk yarıda Ibrahimovic şov

Inter Milan maçı ilk yarısının son bölümlerinde konuk ekip Milan üst üste goller buldu. Kırmızı-siyahlılar 40. dakikada Ibrahimovic’in asistinde Ante Rebic’in golüyle öne geçti. 45+1. dakikada Milan, Zlatan İbrahimovic’in kafa golüyle farkı 2’ye çıkardı: 2-0. Inter Milan maçı ilk yarısı Milan’ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Inter Milan maçı ikinci yarısında muhteşem geri dönüş

İkinci yarıya ev sahibi Inter, hızlı giriş yaptı ve 51. dakikada Marcelo Brazovic, ceza yayı üstünden çektiği şutla topu ağlarla buluşturdu: 2-1. Bu golden 3 dakika sonra Inter, Matias Vecino’nun ceza sahası içinden çektiği şutla topu ağlara gönderdi ve skorda dengeyi kurdu: 2-2. 70. dakikada, Inter’de Antonio Candreva’nın kullandığı köşe atışında Stefan De Vrij kafa vuruşuyla mavi-siyahlıları 3-2 öne geçiren golü attı. 90+3. dakikada, Victor Moses’ın ortasında Romelu Lukaku skoru 4-2’ye getiren ve maçın skorunu tayin eden golü attı.

Ev sahibi Inter, derbiyi 4-2 kazanarak puanını 54’e yükseltti ve averaj farkıyla aynı puandaki Juventus’un önünde ilk sırada yer aldı. Inter’in yenilmezlik serisi de 16 maça çıktı.

İki farklı öne geçtiği derbiyi kaybeden Milan ise 32 puanla 10. sırada kaldı. Kırmızı-siyahlıların 5 maçlık yenilmezlik serisi ise bu karşılaşma ile sona erdi.

Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, dev maçta kırmızı-siyahlılarla maça ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada mücadele etti.

Inter Milan maçı özeti: 4-2