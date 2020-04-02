İtalya’da karantina kurallarına ek yapıldı! Artık yasak

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından dün akşam imzalanan yeni kararla karantina dönemi uzatıldı.

Eski kurallara göre yapılan tek değişiklik profesyonel ve amatör sporcular için antrenman yasağı ile ilgili.

Kararnameye göre hükümet kamusal ve özel alanlarda her türlü ve disiplinde spor etkinlikleri ve yarışmaların yanı sıra profesyonel veya amatör her sporcunun spor tesislerindeki antrenmanları da yasaklandı.

Karar, bazı futbol takımlarının antrenman yapma girişimleri sonucunda alındı. Bu kararla futbol liglerinin bu sezon yeniden başlayabilme umudu da azalmış görünüyor.

Öte yandan İtalyan vatandaşlarının evlerinin çevresinde olması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi şartıyla bireysel jimnastik egzersizleri ve yine evin çevresindeki yürüyüşlerine izin veriliyor.

Aynı kural bisiklet kullananlar için de geçerli.