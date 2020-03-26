İtalya’da ufak bir umut ışığı: Ülkenin yarısında vaka sayısı zirveye ulaştı

Koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 7 bin 500’ü aştığı İtalya’da henüz bir umut ışığı görmek zor.

Ancak yeni enfeksiyonların oranı tekrar yavaşladı ve hükümet tarafından yönetilen ulusal araştırma konseyi, tüm illerin neredeyse yarısının salgının zirvesine ulaştığını söylüyor.

Ancak kontrol önlemleri, kuzeydeki en kötü etkilenen bölge olan Lombardiya’da işe yarıyor gibi görünse de, orta ve güney İtalya’nın daha fakir kısımları ölümlerde endişe verici bir artış görüyor. Napoli çevresindeki Campania’nın belediye başkanı, “Lombardiya’nın trajedisinin güneyin trajedisi haline gelmesi gerçek bir ihtimal” diyerek halkı uyardı.

Bu arada Başbakan Giuseppe Conte, AB’nin üçüncü en büyük ekonomisinin daha kötü bir şekilde etkilenmemesi için 25 milyar euroluk ikinci bir paket açıkladı.