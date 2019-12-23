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İtalya’dan getirilen “yerli oto”dan ilk kare!
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, Türkiye’nin otomobilinin tanıtımı öncesinde araca ait detayları paylaşmaya başladı.
Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım devam ederken, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından her gün 14.30’da aracın yeni bir detayını paylaşacağını duyurdu.
27 Aralık’ta Gebze’de ön gösterimi yapılacak olan Pininfarina tasarımlı yerli otomobil, İtalya’dan Türkiye’ye getirildi.
Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı…
Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin.#YeniliğeYolculuk#TürkiyeninOtomobili#TOGGhttps://t.co/bwqxPRrHA5 pic.twitter.com/Xum4SygK3O
— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 23, 2019