İtalyan şef Michelin yıldızlıydı, karantinada Instagram yıldızı oldu

Koronavirüs İtalya’yı vurduğunda, şef Massimo Bottura, hükümet tarafından ilan edilen karantinanın bir parçası olarak Modena’daki üç Michelin yıldızlı Osteria Francescana’yı geçici olarak kapatmak zorunda kaldı.

Herkes gibi Bottura ve ailesi de evlerine kapandı ve sadece market alışverişi veya acil durumlar için evlerinden çıkabildi.

Bottura’nın kızı Alexa ise “Mutfak Karantinası” adını verdikleri bir yemek şovunu Instagram takipçileriyle paylaşma fikrini ortaya attı.

Bottura “Instagram TV’nin var olduğunu bile bilmiyordum. Ama Alexa endişelenmememi söyledi ve yaptı” derken o günlerdeki acemiliğini anlatıyor.

Sonuç olarak gece gösterileri son derece popüler oldu, yüz binlerce insan İtalya saatiyle 20:00’de dünyanın önde gelen şeflerinden Bottura’yı ailesi için akşam yemeği hazırlarken izlemeye başladı.

Bottura eve kapanmalarına rağmen dünyanın her yerindeki insanlarla bağlandı kurabilmenin çok özel bir şey olduğunu dile getiriyor.