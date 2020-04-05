Ivermectin çare olabilir mi? Koronavirüsü 48 saatte yok etti

Piyasada bulunan ve kolayca temin edilebilen anti-parazitik ilaç Ivermectin koronavirüs ilacı olarak kullanılabilir mi? Ivermectin isimli ilaç SARS-CoV-2 virüsünü in vitro testlerde 48 saatte tamamen ortadan kaldırdı.

Araştırmacılar, Avustralya’da yeni koronavirüse karşı etkili olabilecek bir ilaç üzerinde çalışıyor. HIV, dang ve Zika gibi virüsler üzerindeki etkinliği daha önce kanıtlanmış ve genelde hayvanlarda kullanılan Ivermectin isimli ilaç ilk sonuçlarıyla heyecan yarattı.

Ivermectin yıllardır kullanılan bir ilaç

Monash Üniversitesi Biomedicine Discovery Institute (BDI) ve Peter Doherty Enfeksiyon ve Bağışıklık Enstitüsü’nden oluşan bir ekibin yaptığı son araştırmada Ivermectin adlı ilaç in vitro (laboratuvar ortamındaki) testlerde büyük bir başarı sağladı ve Covid-19 aşısının da temelini oluşturabileceği düşünülüyor.

Ivermectin ilk olarak 1975 yılında geliştirilmiş ve 1981 yılında tıbbi kullanıma başlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün Temel İlaçlar Listesi’nde yer almaktadır.

Şu anda dünya çapında tahmini 30 milyon ila 100 milyon kişiyi etkileyen yuvarlak kurtların neden olduğu paraziter bir hastalık olan strongiloidiyazın tedavisi için kullanılmaktadır. İvermectin, bağırsaktaki parazitlerin desitosyonunda etkilidir.

Aynı zamanda şiddetli kaşıntıya, cildin altında yumrulara ve körlüğe yol açabilen onkoseryazis veya nehir körlüğü semptomlarını hafifletmek için de kullanılıyor.

In Vitro testlerde 48 saatte koronavirüsü yok etti

Monash Biyotıp Keşif Enstitüsü’nden Dr. Kylie Wagstaff Ivermectin için “Tek bir dozu bile koronavirüsü 48 saatte ortadan kaldırdı. 24 saatte bile virüsün etkinliğinde büyük bir azalma oldu” ifadelerini kullanıyor.

Dr.Wagstaff, testlerin in vitro olarak gerçekleştirildiğini yani sadece laboratuvar ortamında test edildiğini hatırlatarak ilacın Covid-19’a karşı gerçekten etkili olup olmadığını görmek için insanlarda denemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Antiviral Research dergisinde yayınlanan çalışmada Ivermectin’in çok yaygın olarak kullanılan güvenilir bir ilaç olduğu belirtilerek “Şimdi insanlarda kullanabileceğimiz dozajın miktarını ve etkili olup olmayacağını bulmamız gerekiyor. Bu bir sonraki adım. Ivermectin’in virüs üzerinde çalıştığı mekanizma henüz bilinmiyor.” denildi.

Araştırmacılar, Ivermectin’in COVID-19 ile mücadelede kullanılmasının klinik öncesi testlere ve klinik çalışmalara bağlı olduğunu ve çalışmayı ilerletmek için acilen finansman gerektiğini belirtiyor.