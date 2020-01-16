İyidil yeniden tutuklandı, Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltında

HSK, Metin İyidil’in beraat kararı ile ilgili soruşturma başlattı. Beraat ve tahliye kararını veren Ankara 20. Ceza Dairesi başkanı ve üyelerinin görev yerleri değiştirildi. İyidil’in kayınbiraderi olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in oğlunun ve gelinin de eski generalle birlikte gözaltına alındığı öğrenildi. Korgeneral İyidil yeniden tutuklandı.

Ankara’da FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp, istinaf mahkemesince tahliye edilmesi ardından savcılık itirazının kabul edilmesiyle yeniden gözaltına alınan eski Korgeneral Metin İyidil, tutuklandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek eski Komutanı Korgeneral Metin İyidil, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İyidil, istinaf başvurusunun ardından önceki gün Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’nce beraatına karar verilerek tahliye edildi. Savcılığın itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21’ince Ceza Dairesi, isnat edilen edilen suç ve kaçma şüphesini gözeterek İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

İyidil, dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından Ankara’da gözaltına alındı. İyidil, emniyetteki işlemlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere zırhlı araçla Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İyidil, buradaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne sevk edildi. İyidil, 21’inci Ceza Dairesince tutuklandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), eski Korgeneral Metin İyidil’in darbe girişimi davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldıran, beraatine ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi heyetinin görev yerlerini değiştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in oğlunun ve gelinin eski Korgeneral Metin İyidil ile birlikte gözaltına alındığı belirtildi.

Eski EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim ve Destek Komutanı olan Korgeneral Metin İyidil aynı zamanda TFF Başkanı Nihat Özdemir’in kayınbiraderi.