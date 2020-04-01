İyileşenlerin sayısı neden açıklanmıyor? DSÖ sözcüsü konuştu

Sputnik’e konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, DSÖ’nün dünya genelinde Kovid-19 salgınını geçirip iyileşenler ile ilgili verileri, tüm ülkeler tarafından düzenli bir şekilde sağlanmadığı için yayınlamayı durdurduğunu açıkladı.

Jasarevic, “Çin’in dışındaki iyileşme vakaları konusunda, elimizde çeşitli kaynaklardan resmen doğrulanmış Kovid-19 iyileşme vakalarının sayısı ile ilgili bilgi yok, zira her ülke bu tür verileri bize düzenli olarak bildirmiyor. Birçok ülkede ise insanlar hala iyileşme şansına kavuşamadı, dolayısyla gelişmelere göre elimize daha yeni bilgiler geçebilir” diye konuştu.

Kovid-19’un yeni bir hastalık olduğunu hatırlatan Jasarevic, bu nedenle virüse karşı bağışıklığın nasıl geliştiği ve bir hastanın tam olarak iyileştiğinin nasıl tespit edilebileceği konusunda daha fazla epidemiyolojik bilgilere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

DSÖ’nün önerilerine göre Kovid-19 hastası, en az 24 saat arayla peş peşe yapılan testleri negatif çıkması durumundan hastaneden taburcu edilebiliyor.