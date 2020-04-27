Johnson haftalar sonra basının karşısında: Gevşeme için daha erken

İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamındaki karantina kurallarını gevşetmek için çok erken olduğunu söyledi.

Başbakanlık konutu 10 Numara’da basının karşısına geçen Boris Johnson şunları söyledi:

“Uzun zamandır masamda olmadığım için üzgünüm. Müthiş bir iş yapan Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a teşekkür etmek istiyorum. Bu ülkenin insanlarına, gösterdiğiniz ve her gün göstermeye devam ettiğiniz cesaret için teşekkür etmek istiyorum, bu virüsün evlere üzüntü ve yas getirdiğini biliyorum.

Bu ülkenin savaştan bu yana karşılaştığı en büyük zorluk olduğu hala doğru. Ve hiçbir şekilde karşılaştığımız sorunları en aza indirmiyorum. Yine de, daha az hastane başvurusu, yoğun bakım ünitesinde daha az covid hastası var. Zirvede olduğumuz ve ilerleme kaydettiğimiz doğrudur. Hoşgörünüz, sağduyunuz, fedakarlığınız, topluluk ruhunuz sayesinde , ulusal ortak kararımız sayesinde. İlk net misyonumuzu gerçekleştirmenin eşiğindeyiz: Bu da sağlık hizmetimizin trajik bir şekilde bunalmasını önlemek.

İkinci dalga felaket olur

Temel özgürlüklerden geçici olsa bile vazgeçmenin ne kadar zor ve ne kadar stresli olduğunu biliyorum, arkadaşları görmüyor, sevdiklerini görmüyor, evden çalışıyor, çocukları yönetiyor, işiniz ve firmanız için endişeleniyorsunuz.

Öyleyse doğrudan şunu söyleyeyim: Sabırsızlığınızı anlıyorum, endişenizi paylaşıyorum. Ve özel sektörümüz olmadan, bu ülkenin zenginlik yaratıcılarının güdüsü ve taahhüdü olmadan, konuşacak bir ekonomi olmayacağını, kamu hizmetlerimiz için ödenecek nakit olmayacağını, NHS’imizi finanse edecek bir yol olmadığını biliyorum.

Karantinanın uzun vadeli sonuçlarını herkes kadar net görebiliyorum. İkinci bir ani yükselme riskini kabul etmeliyiz. Bu sadece yeni bir ölüm ve hastalık dalgası değil, aynı zamanda ekonomik bir felaket ve bir kez daha tüm ülke ve tüm ekonomideki frenlere çarpmaya ve daha fazla ve kalıcı hasar verecek şekilde kısıtlamaları yeniden düzenlemeye zorlanacağız.

İlk aşamanın sonuna geliyoruz

Bu yüzden zor olduğunu biliyorum ve bu ekonominin olabildiğince hızlı hareket etmesini istiyorum. Ancak İngiliz halkının tüm çabalarını ve fedakârlıklarını atmayı ve ikinci bir büyük salgını ve büyük yaşam kaybını ve NHS’nin ezilmesini riske atmayı reddediyorum. Ve sizden sabırsızlığınızı kontrol etmenizi istiyorum çünkü inanıyorum ki şimdi bu savaşın ilk aşamasının sonuna geliyoruz.

Tüm acılara rağmen, neredeyse başardık. Çok fazla tahminde bulunmadık. Ventilatörler veya yoğun bakım yatakları tükenmedi. NHS’mizin çökmesine izin vermedik. Tam tersine, NHS’imizi toplu olarak koruduk, böylece inanılmaz doktorlarımız ve hemşirelerimiz ve sağlık personelimiz hepimizi çok daha kötü bir salgından koruyabildiler. Ve toplu olarak zirveyi düzleştirdik.”

İlk aşamanın tamamlandığını bildiren Johnson, kısıtlamaların kademeli bir şekilde yavaşça gevşetileceğini de sözlerine ekledi.