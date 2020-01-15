Kadın voleybolculara dil uzatmıştı! MHP’den sert hamle

MHP, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’na hakaret eden Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’i partiden ihraç etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, kararın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla alındığını söyledi.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinin Belediye Başkanı Birol Şahin’in, Almanya’yı 3-0 yenerek Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’na hakaret etmesi üzerine gelen tepkiler, MHP’yi harakete geçirdi. MHP, Birol Şahin’i partiden ihraç etti.

Şahin, sosyal medya hesabından, “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil” paylaşımını yapmıştı.

Gazetecilerin sorusuna yanıt veren Şahin, söz konusu paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul ederek, “Bunu genel anlamda yazdım. Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçimiz çok. Art niyet taşımıyoruz” demişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’na hakaret eden Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’in MHP’nin belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü açıkladı. Durmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları halkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyin talimatlarıyla , Kaynaşlı Bld Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…” dedi.