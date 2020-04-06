Kamyonları takip edip Ankara’ya kadar geldiler!

En yakın sahil şeridine 270 kilometre uzaklıkta, bozkırın ortasında bulunan Ankara, bugünlerde sahillerin gürültücü kuşları martıları misafir ediyor.
Karadeniz’de avlanan balıkları başkentteki hale taşıyan kamyonların arkasına takılarak kente gelen martılar, başkentlileri şaşırtıyor.
Ankara’nın deniz kokan konukları, kasalardan kaçırdıkları balıklarla ve esnafın verdiği balık parçalarıyla besleniyor.
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