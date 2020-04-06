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Kamyonları takip edip Ankara’ya kadar geldiler!

Ankara'da bugünlerde ilginç görüntüler oluşuyor. Balık yüklü kamyonları Karadeniz sahilinden itibaren takip eden martılar Ankara semalarında uçuyor.

NationalTurk 06/04/2020
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En yakın sahil şeridine 270 kilometre uzaklıkta, bozkırın ortasında bulunan Ankara, bugünlerde sahillerin gürültücü kuşları martıları misafir ediyor.

Karadeniz’de avlanan balıkları başkentteki hale taşıyan kamyonların arkasına takılarak kente gelen martılar, başkentlileri şaşırtıyor.

Ankara’nın deniz kokan konukları, kasalardan kaçırdıkları balıklarla ve esnafın verdiği balık parçalarıyla besleniyor.

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